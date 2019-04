Feuerwehr Hattingen

FW-EN: 30 freiwillige Feuerwehrleute beenden Ihre Grundausbildung

Hattingen (ots)

13 Wochenenden üben und lernen liegen hinter den 30 Teilnehmern der Grundausbildung der freiwilligen Feuerwehr Hattingen.

Mit der Abschlussprüfung am vergangenen Samstag endete der erste wichtige Ausbildungsabschnitt der ehrenamtlichen Feuerwehrleute.

Vermittelt wurden alle Grundtätigkeiten der Brandbekämpfung, technischen Hilfeleistung und ersten Hilfe. Aber auch rechtliche Grundlagen standen auf dem Ausbildungsplan.

Nach der schriftlichen Prüfung mussten vor der Prüfungskommission Einsatzszenarien abgearbeitet werden.

"Ich bin sehr stolz auf das, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute, aber auch in den vergangenen Wochen geleistet haben", so Jörg Reitz, stellvertretender Leiter der Hattinger. "Es ist nicht leicht, in der heutigen Zeit Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen. Uns ist es heute gelungen, 30 neue Einsatzkräfte auszubilden und den Einheiten der Hattinger Feuerwehr zu übergeben. Ausbilder und Teilnehmer haben hier Höchstmaß an Engagement gezeigt", so Reitz weiter.

Ein Großteil der Teilnehmer stammt aus den Reihen der Jugendfeuerwehr. Erfreulicherweise gab es aber in diesem Jahr viele Quereinsteiger. "Auch Männer und Frauen zwischen 30 und 40 sind bei uns als Mitglieder immer herzlich willkommen", so der Leiter der Prüfungskommission Jörg Reitz.

