POL-OL: Schlag gegen die grenzüberschreitende organisierte Rauschgiftkriminalität +++ Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg +++

Schlag gegen die grenzüberschreitende organisierte Rauschgiftkriminalität +++ Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg +++

Oldenburg

Der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg und dem Zollfahndungsamt Hannover gelang unter der Federführung der Staatsanwaltschaft Oldenburg, Abteilung für organisierte Kriminalität, am Freitag, 13.03.2020, ein bedeutender Schlag gegen die grenzüberschreitende organisierte Rauschgiftkriminalität.

Lange und intensive Ermittlungen, u. a. wegen des bandenmäßigen Handels und Anbaus von Betäubungsmitteln, führten nun zur Festnahme von mehreren Beschuldigten im Alter von 22 bis 36 Jahren. Die in Deutschland und den Niederlanden wohnenden Täter wurden am Freitagmorgen durch Spezialkräfte der Polizei in Niedersachsen und Bremen, aber auch in den Niederlanden, festgenommen.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsobjekten sowie Kraftfahrzeugen in Niedersachsen, Bremen sowie in den Niederlanden. Auch eine professionell betriebene Cannabis-Plantage im Landkreis Wesermarsch rückte in den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler.

Insgesamt konnte in Niedersachsen und Bremen Cannabis in einem hohen zweistelligen Kilobereich sowie in den Niederlanden in einem niedrigen zweistelligen Kilobereich beschlagnahmt werden. Auch gelang es den Einsatzkräften, Vermögenswerte und Bargeld zu sichern.

Bei dem Großeinsatz wurde die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg und das Zollfahndungsamt Hannover von Einsatzkräften unterschiedlicher Dienststellen unterstützt, darunter die Polizeidirektion Oldenburg, die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen, die Polizei Bremen sowie die Polizeiinspektionen Oldenburg-Stadt/Ammerland, Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch und Emsland/Grafschaft Bentheim. Auch waren an dem Einsatz unter anderem Spezialeinheiten und die niederländische Polizei beteiligt.

