POL-WHV: Drei Brände in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum 03.10.2024 wurde die Polizei um 02:57 Uhr über einen Brand von zwei abgestellten Fahrzeugen in der Grenzstraße informiert. Im Vorfeld kam es zu einem lauten Knall, gefolgt von einem Brand des ersten Fahrzeugs, und nur wenig später entzündete sich auch das zweite Fahrzeug.

Durch den Brand der beiden Pkw entstand zudem ein Gebäudeschaden an einem nahegelegenen Wohn-/Geschäftshaus. Die Flammen beschädigten sowohl eine Brandschutztür als auch die Hauswand des Gebäudes.

Um 03:33 Uhr wurde ein weiterer Brand in der Heppenser Straße gemeldet, bei dem eine Papiertonne in Flammen aufging. Um 04:02 Uhr folgte die Meldung über einen Brand eines Wohnmobils am Banter Weg. Bei Eintreffen der ersten Funkstreifenbesatzung stand die Fahrerkabine des Wohnmobils bereits in Vollbrand. Alle drei Brandorte wurden durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven erfolgreich abgelöscht.

Glücklicherweise gab es bei diesen Vorfällen keine Personenschäden. Die spezialisierten Brandermittler der Polizeiinspektion Wilhelmshaven-Friesland haben die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit können zur Brandursache und zu einem möglichen Zusammenhang der Brände keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Informationen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

