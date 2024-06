Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Motorroller entwendet und anschließend mit Beschädigungen im Park aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht vom 15.06.2024 auf den 16.06.2024 entwendeten unbekannte Täter einen Motorroller der Marke Kymco, der auf vom Gehweg der Brommystraße stand. Am Folgetag konnte das Fahrzeug, das frische Beschädigungen aufwies, von einem Zeugen in dem in der Nähe befindlichen Park "Brommygrün" aufgefunden werden. Dabei wurde festgestellt, dass die Vorderverkleidung abgebrochen und das Lenkradschloss gebrochen war sowie die Zünddrähte zerrissen waren. Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

