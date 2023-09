Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung auf der Gökerstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Tag gegen 12 Uhr ereignete sich in der Gökerstraße in Wilhelmshaven ein Vorfall, der einen Polizeieinsatz erforderte. Nach Angaben des Opfers war dieses auf dem Gehweg der Gökerstraße unterwegs, kam von der Ulmenstraße und lief in Richtung Norden. An der Bedarfsampel im Bereich Gökerstraße/Ulmenstraße beabsichtigte das Opfer, die Straße zu überqueren. In diesem Moment trat der Beschuldigte auf das Opfer zu und sprach es an. Da das Opfer zu dieser Zeit Musik hörte, konnte es den Worten des Beschuldigten nicht folgen und reagierte lediglich mit einem Lachen. Das 20-jährige Opfer aus Wilhelmshaven gab an, den 42-jährigen Beschuldigten flüchtig zu kennen.

Der Beschuldigte stellte sich daraufhin vor das Opfer und schob es zur Seite, um die Straße zu überqueren. Dabei versetzte der Beschuldigte dem Opfer unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht, bevor er seinen Weg fortsetzte. Das Opfer versuchte zunächst, die Polizei zu verständigen, wurde jedoch vom Beschuldigten verfolgt. Auf Höhe eines Imbisses drückte der Beschuldigte das Opfer gegen die Wand des Imbisses.

Im weiteren Verlauf versuchte das Opfer, den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei gelang es dem Beschuldigten, sich aus dem Griff zu befreien, und er versetzte dem Opfer zwei Kopfstöße ins Gesicht. Dies führte dazu, dass das Opfer zu Boden stürzte und sowohl im Gesicht als auch an der linken Hand Verletzungen erlitt.

Im Rahmen einer Fahndung konnte der Beschuldigte identifiziert werden, und gegen ihn wurde eine Strafanzeige erstattet.

