Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 20.01.2023 bis 22.01.2023

Wilhelmshaven (ots)

Einbruchsdiebstähle

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Flutstraße in den Rohbau eines Einfamilienhauses eingebrochen wurde. Dabei wurde diverses Werkzeug entwendet. Der Tatzeitraum beläuft sich allerdings vom 31.12.2022 bis zu gestrigen Tage.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Brand

Am Samstagmorgen, gegen 04.00 Uhr, wurden in der Plauenstraße durch bislang unbekannte Täter drei Altpapiercontainer in Brand gesetzt, die dadurch vollständig zerstört werden. Durch die Flammen wurde noch zusätzlich ein angrenzender Altkleidercontainer beschädigt.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell