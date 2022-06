Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel

Zetel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 27.06.22, gegen 13:40 Uhr, auf der Blauhander Straße (L 815) erlitten vier Personen leichte Verletzungen. Eine 42-jährige Zetelerin fuhr mit ihrem Pkw von Zetel in Richtung Sande. In ihrem Fahrzeug befanden sich zwei Kinder im Alter von 10 und 17 Jahren. Im Bereich einer Rechtskurve setzte die Fahrerin verbotswidrig zum Überholen eines Wohnmobiles an und lenkte hierfür auf den Gegenfahrstreifen. Hierbei stieß sie mit dem entgegenkommenden Pkw eines 37-jährigen Wangerländers zusammen, der noch versuchte auszuweichen. Infolge des Zusammenstoßes und Ausweichmanövers überschlug sich der Pkw des Entgegenkommenden und landete im Straßengraben. Der Pkw der Zetelerin drehte sich auf der Straße. Die Insassen beider Pkw erlitten leichte Verletzungen. Durch herumfliegende Trümmerteile kam es zu Beschädigungen an einem weiteren Pkw, einem Audi einer 47-jährigen Jeveranerin.

Der Gesamtschaden wird auf über 25.000EUR geschätzt. Für die Bergung der Pkw und Reinigung der Straße durch eine Spezialfirma musste die Landesstraße für ca. zwei Stunden gesperrt werden.

Die Polizei leitete gegen die Zetelerin ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Körperverletzung ein. Auf richterliche Anordnung wurde der Führerschein der Frau beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell