Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ehrliche Finderin gibt dreistelligen Betrag bei der Polizei in Schortens ab!

Schortens (ots)

Am heutigen Vormittag, 02.02.21, erschien eine Dame in der Polizeistation in Schortens und übergab den Beamten dort einen dreistelligen Geldbetrag, den sie zuvor in einer Altpapiertonne vorgefunden hatte. Die Polizei lobt das faire und ehrliche Verhalten der Finderin ausdrücklich. Bislang liegen noch keine Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer des Geldes vor. Dieser kann sich mit der Polizeistation in Schortens unter der Rufnummer 04461-984930 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell