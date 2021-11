Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht im Kreisverkehr in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 07.56 Uhr eine Unfallflucht in dem Kreisverkehr Kurt-Schumacher-Straße/Hooksieler Landstraße, bei der ein Pkw in den Kreisverkehr einfuhr, ohne dem dort fahrenden 17-jährigen Motorrollerfahrer die Vorfahrt zu gewähren.

Der 17-Jährige kam aufgrund seines Bremsmanövers zu Fall, blieb aber unverletzt. Der graue Pkw, bei dem es sich vermutlich um einen SUV handeln soll, setzte seine Fahrt fort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

