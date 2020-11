POL-WHV: Dieb in Kleingartenkolonie Fedderwardergroden gefasst/ Eigentümerermittlungen

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Dieb in Kleingartenkolonie Fedderwardergroden gefasst/ Eigentümerermittlungen

Wilhelmshaven

Am 08.10.2020 kam es zu mehreren Diebstählen aus den Gärten der Kleingartenkolonie im Stadtteil Fedderwardergroden. Aufmerksame Zeugen konnten in Tatortnähe einen Mann mit einem Fahrrad nebst Anhänger wahrnehmen und informierten die Polizei. Der Tatverdächtige konnte vorläufig festgenommen werden. Das bei ihm aufgefundene Diebesgut konnte teilweise bereits einigen Eigentümern zugeordnet werden. Der Eigentümer einer Flex der Firma Makita und weiteres Kleinwerkzeug ließen sich bislang nicht zuordnen. Geschädigte oder Zeugen, die zur Aufklärung der vorliegenden Straftat beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

