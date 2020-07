Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unfallgeschädigter gesucht !

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 22.07.2020, gegen 10:35 Uhr, touchiert ein Pkw auf dem Leffers-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven beim Ausparken einen anderen dort parkenden Pkw und beschädigt diesen vermtl. am linken Heckbereich. Der 80-jähriger Verursacher verließ den Unfallort und meldete diesen erst einen Tag später bei der Polizei. Nähere Angaben zum beschädigten Pkw konnte der Verursacher nicht angeben.

