Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 21-Jähriger wollte sich der Verkehrskontrolle entziehen - die Flucht gelang ihm nicht - Polizei leitet Verfahren ein

Varel (ots)

Am Sonntag, 12.07.2020, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 21.15 Uhr in der Haferkampstraße auf ein Kleinkraftrad aufmerksam. Als dem Fahrzeugführer die Aufforderung zum Anhalten gegeben wurde, beschleunigte dieser und versuchte zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnten die Beamten den Fahrzeugführer auf seinem Kleinkraftrad in der Osterstraße anhalten.

Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Varel, der die zum Führen des Fahrzeuges erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen konnte. Im Rahmen der Kontrolle zeigte er außerdem Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung (Cannabis) und räumte einen derartigen Konsum gegenüber den Beamten auch ein.

Bei dem 21-Jährigen wurde die Entnahme einer Blutprobe erforderlich, außerdem wurde gegen ihn entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

