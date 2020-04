Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren unter dem Einfluss von Cannabis eines 27-Jährigen in Zetel

Zetel (ots)

In der Dienstagnacht, 21.04.2020, wurde um 23:45 Uhr ein Pkw-Fahrer in der Blauhander Straße durch eine Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle räumte der Fahrzeugführer gelegentlichen Konsum von Marihuana ein, was der anschließend durchgeführte Drogenvortest auf die Beeinflussung von THC auch bestätigte.

In der Dienststelle des Polizeikommissariats Varel ist eine Blutprobenentnahme bei dem 27-jährigen aus Wilhelmshaven stammenden Mann durchgeführt worden, ihm wurde die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell