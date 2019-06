Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever 09.-10.06.2019

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit im Verkehr / Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 09.06.2019, gegen 16:00 Uhr, beschädigt ein 36 -jähriger im Wangerland, Andelweg 1, Parkplatz eines Supermarktes, beim Ausparken ein anderes dort abgestelltes Fahrzeug und entfernt sich vom Ereignisort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Aufgrund aufmerksamer Zeugen kann der Fahrzeugführer ermittelt werden. Dieser wird aufgesucht und es stellt sich heraus, dass er unter dem Einfluß alkoholischer Getränke steht. 1,91 Promille pustet der Verursacher. Eine Blutentnahme wird durchgeführt und es wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein hat. Brand eines Misthaufens In den Abendstunden kommt es im Bereich der Sillensteder Straße in Jever zu einem Misthaufenbrand bei einer Biogasanlage.. Da Löschwasserschläuche über die Sillensteder Straße geführt werden müssen, wird diese für etwa 1,5 Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Einbruch Am Sonntagnachmittag dringen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Sande OT Neustadtgödens ein, öffnen mehrere Behältnisse und entwenden Schmuck. Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten und einer Leichtverletzten Unfallzeit: 09.06.2019, 19:05 Uhr Unfallort: 26452 Sande B436/96 Zur Unfallzeit beabsichtig die Unfallverursacherin (34) von der K96 auf die B 436 abzubiegen und stößt mit dem Fahrzeug einer 64-jährigen zusammen, die die B 436 von Sande kommen in Richtung Horsten befährt. Durch den Zusammenprall wird der Beifahrer der 64.jährigen im Fahrzeug eingeklemmt und muss von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Die Unfallverursacherin wird leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Die 64 -jährige und ihr Beifahrer werden schwerverletzt verschiedenen Kliniken zugeführt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die B 436 ist für die Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden gesperrt worden.

