Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Polizeikommissariat Jever 17.05.-19.05.19

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall Ein 34-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Nissan befuhr am Samstag, 18.05.2019, gg. 16:25 Uhr, die Bundesstraße 210 in Fahrtrichtung Wittmund. Nach ersten Erkenntnissen bei der Unfallaufnahme schlief der Fahrzeugführer am Steuer seines Fahrzeugs ein und geriet in der Folge mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Drei entgegenkommende Fahrzeuge konnten dem Unfallverursacher zum Teil noch ausweichen, sodass es bei Sachschäden an den insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen blieb. Verletzt wurde nach ersten Angaben am Unfallort niemand.

Verkehrsunfallflucht Am Sonntag, 19.05.2019, gg. 01:10 Uhr, kam es auf der Brakerei (Landesstraße 812) im Wangerland zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 63-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw BMW befuhr die Landesstraße 812 in Fahrtrichtung Jever, als ihm ein Trecker mit Anhänger entgegen kam. Mit dem Anhänger sei es dann zu einer Berührung mit dem linken Außenspiegel des BMW gekommen. Es entstand leichter Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich das Traktorgespann von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit Am Sonntag, 19.05.2019, gg.09:07 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall in der Bäderstraße in Hooksiel gemeldet. Ein Fahrer eines Pkw VW Golf sei aufgrund von Wildwechsel nach links, Fahrtrichtung Wilhelmshaven, von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge fuhr der Unfallverursacher über den Deich, durchbrach den Weidezaun und kam am Strand zum Stehen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkohol in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Trunkenheitsfahrt Ein 31-jähriger Fahrer eines Pkw VW Kombi wurde am Samstag, 18.05.2019, gg 01:45 Uhr, in der Richard-Wagner-Straße in Schortens angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Eine Blutentnahme wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Am Samstag, 18.05.2019, gg. 05:01 Uhr, verlor ein 25-jährigen männlicher Gast beim Bezahlvorgang in einer Diskothek sein Brillenetui, in dem sich Tütchen mit Betäubungsmitteln befanden. Der Sicherheitsdienst beobachte diesen Vorgang und ließ die Person durch die hinzugerufene Polizei kontrollieren. Es bestätigte sich, dass der Mann unter anderem Marihuana mit sich führte. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Einfacher Diebstahl aus Pkw

Am Samstag, 18.05.2019, in der Zeit von 07:25 Uhr und 07:30 Uhr, wurde in der Mühlenstraße , Höhe Hausnummer 28, in Jever, aus einem geparkten Pkw eine Geldbörse entwendet. Vermutlich vergaß der Fahrzeugnutzer die Beifahrertür zu schließen, sodass der oder die Täter ohne Mühe die Geldbörse aus dem Pkw entwenden konnte(n). In der Geldbörse befanden sich diverse Dokumente und Bargeld. Eventuelle Zeugen des Diebstahls melden ihre Beobachtungen bitte bei dem Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0.

Illegales Kraftfahrzeugrennen/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 19.05.2019, gg. 02:13 Uhr, wurde durch Zeugen ein Kraftfahrzeugrennen in der Upjeverschen Straße in Schortens mit zwei beteiligten Pkw gemeldet. Beide Fahrzeuge sollen auf einer ca. 600 m langen Strecke nebeneinander her gefahren sein und dabei die erlaubten 50 km/h weit überschritten haben. Bei der anschließenden Kontrolle durch die hinzugerufene Polizei wurden die beteiligten, 18 und 19 Jahre alten, männlichen Fahrzeugführer angetroffen und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 19-jährige junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

