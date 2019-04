Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Schlägerei zwischen mehreren Personen nach Diskothekenbesuch

Wilhelmshaven (ots)

Zetel - Am Sonntagmorgen, 31.03.19, entwickelte sich gegen 07:00 Uhr an der Neuenburger Straße, rückseitig des dortigen Discounters, zwischen mehreren männlichen Personen eine Schlägerei. Hierbei wurden drei Männer verletzt. Zur Rekonstruktion des Tatgeschehens werden Zeugen gebeten, sachdienliche Informationen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

