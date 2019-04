Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw, Mercedes-Stern entwendet

Wilhelmshaven (ots)

Jever. Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter einen Mercedes-Stern eines in der Straße Am Wall geparkten Mercedes 190E ab und entwendeten diesen. Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell