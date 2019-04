Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte werfen Sandklumpen von der Brücke auf ein Wohnmobil

Wilhelmshaven (ots)

Schortens. Am 31.03.2019, gegen 14.11 Uhr, befuhr ein Wohnmobil die B 210 vom Wilhelmshavener Kreuz kommend in Richtung Wittmund. In Höhe der Überführung Moorhauser Weg nahm der 62-Jährige Fahrzeugführer plötzlich einen lauten Knall und Sand auf der Windschutzscheibe wahr. Die Beifahrerin bemerkte zwei dunkel gekleidete Personen auf der Brücke. Ein Schaden entstand nicht. Die Polizei ermittelt wegen eines Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr gegen unbekannt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die beiden Personen Sandklumpen von der Brücke auf das passierende Fahrzeug geworfen haben könnten. Wer zur Tatzeit Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Jever unter 04461/92110 zu melden.

