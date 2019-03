Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Verkaufshütte im Wangerland - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit von Montag, 25.03.2019, 18:30 Uhr, und Dienstag, 26.03.2019, 15:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Verkaufshütte am Wangermeer, Grimmenser Straße 1 im Wangerland. Der oder die Täter hebelten mit brachialer Gewalt ein Fenster der Hütte auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Es wurde nach ersten Erkenntnissen kein Diebesgut entwendet. Es entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bitte beim Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell