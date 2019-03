Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 26.03.2019 beschädigte in der Zeit von 10:30 Uhr und 11:00 Uhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren in der Bahnhofstraße in Höhe Hausnummer 17 in Jever einen ordnungsgemäß geparkten Lkw VW Crafter. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem rechten Außenspiegel gegen die linke hintere Ecke der Ladebordwand. Der Außenspiegel brach ab und blieb am Unfallort zurück. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte beim Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0.

