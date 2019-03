Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall - Lkw verursacht beim Rückwärtsfahren Sachschaden

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 26.03.2019, kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Sophienstraße in Jever. Ein Fahrzeugführer eines Lkw stieß beim Rückwärtsfahren mit der Anhängerkupplung gegen einen dahinter parkenden Pkw. Es entstand Sachschaden.

