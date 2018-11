POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Varel - Fahrzeugführer wollte sich der Verkehrskontrolle entziehen - Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Wilhelmshaven (ots) - varel. Am Dienstagabend, 20.11.2018, wollte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 21:30 Uhr einen Pkw-Fahrer kontrollieren, der die Bockhorner Straße befuhr. Offenbar wollte sich der Fahrzeugführer der Verkehrskontrolle entziehen, da er trotz Anhaltesignal und später hinzugeschaltetem Blaulicht u.a. seine Fahrgeschwindigkeit erhöhte und in Schlangenlinien immer wieder auf die Gegenspur der Fahrbahn fuhr. Nach einer längeren Verfolgungsfahrt konnte der Pkw schließlich in der Straße Im Birkenlund angehalten werden.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 41-jährige Fahrzeugführer keine entsprechende Fahrerlaubnis besaß und zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, so dass eine Blutprobenentnahme erforderlich wurde. Die Beamten leiteten gegen den 41-Jährigen Ermittlungsverfahren ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Am Dienstagmorgen befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Skoda die Dangaster Straße in Richtung Varel hinter zwei vorausfahrenden Fahrzeugen. Als diese verkehrsbedingt abbremsen mussten, übersah sie die folgende Unfallverursacherin und fuhr auf das vor ihr fahrende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde das vor ihr fahrende Fahrzeug wiederum auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

