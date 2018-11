POL-WHV: Fahrzeugführer klebt Saisonkennzeichen ab (FOTO) - Polizei leitet ein Verfahren wegen Urkundenfälschung ein

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Montagnachmittag, 19.11.2018, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung gegen kurz vor 15 Uhr ein Pkw BMW auf, der in der Oldenburger Straße unterwegs war.

Das Fahrzeug hatten einen auffällig großen weißen Rand am Kennzeichen, so dass sich die Beamten zum Anhalten des Fahrzeuges entschlossen haben. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie fest, dass es sich bei dem Kennzeichen aus Wittmund um ein Saisonkennzeichen handelte. Der auf dem Kennzeichen befindliche Zeitraum für die Monate 04 - 10, wurde mit weißem Klebeband abgeklebt (FOTO), so dass dieser nicht mehr zu sehen war.

"Auch, wenn das eigentliche Fahren außerhalb des Saisonzeitraums eine Ordnungswidrigkeit darstellt, wurde gegen den aus dem Landkreis Wittmund kommenden 27-jährigen Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundefälschung eingeleitet" erklärt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Das Abkleben verfälscht den Inhalt des Kennzeichens und damit den Inhalt der Urkunde.

"Der 27-Jährige musste die Abklebungen entfernen und die Weiterfahrt wurde unter der Auflage gewährt, das Fahrzeug ab sofort auf privatem Grund abzustellen!"

