POL-WHV: Versuchter Diebstahl - Täter schlagen eine Scheibe des Rolltores einer Polieranlage ein - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Donnerstag, 15.11.2018, schlugen Unbekannte in der Zeit von 03:15 - kurz vor 08:00 Uhr die Scheibe eines Rolltores der Polieranlage zu einem Autohaus in der Freiligrathstraße ein. Durch das entstandene Loch konnte das Tot geöffnet, jedoch keine Gegenstände entwendet werden. Zeugen, die Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

