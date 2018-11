POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw - eine Person leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots) - varel. Am Donnerstagmorgen, 15.11.2018, befuhr eine 19-Jährige gegen 07.20 Uhr, aus Friedeburg kommend, mit ihrem PKW Fiat die B 437 in Richtung Bockhorn. Kurz vor der Einmündung zur Friedrichsfelder Straße geriet sie mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden LKW eines 48-Jährigen aus Oldenburg zusammen. Anschließend wurde das Fahrzeug der 19-Jährigen in die Berme geschleudert.

Die Heranwachsende wurde leicht verletzt zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, beide mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

