POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Pkw beschädigt beim Ein- bzw. Ausparken ein Fahrzeug und flüchtet - Polizei sucht einen Pkw Nissan und Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - schortens. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Einfahren/Ausparken in den fließenden Verkehr in der Plaggestraße einen ordnungsgemäß, in Höhe der Hausnummer 62 abgestellten Pkw Opel Astra. Nach bisherigem Sachstand sei der Unfallverursacher ausgestiegen und habe sich den Schaden angesehen, dann jedoch im Anschluss von der Unfallstelle geflüchtet, ohne seinen Pflichten als Verursacher eines Verkehrsunfalles nachzukommen. Bei dem flüchtenden Pkw soll es sich nach ersten Hinweisen um einen Pkw Nissan gehandelt haben, diesbezüglich dauern die Ermittlungen an.

Weitere Zeugen des Unfalls bzw. zum flüchtenden Fahrzeug können ihre Beobachtungen bei der Polizei in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell