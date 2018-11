POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Jever - nachdem Hebelversuche scheiterten, wurde die Scheibe eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - jever. Am Donnerstagnachmittag, 15.11.2018, zwischen 13:45 Uhr und 20:00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Birkenweg in Cleverns-Sandel ein und entwendeten u.a. Schmuck. Zunächst versuchten die Täter ein Fenster im Bereich der Haustür aufzuhebeln. Als dies misslang, wurde die Scheibe des Fensters mit einem Klinkerstein eingeschlagen. Daraufhin konnte das Fenster entriegelt und sich auf diesem Wege Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft werden.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 1900 Euro geschätzt. Da das Einschlagen der Scheibe unter Umständen gehört worden ist, werden Zeugen gebeten, die Auffälliges bemerkt haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

