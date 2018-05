POL-WHV: Angezeigte Körperverletzungsdelikte im Zusammenhang mit den "Tanz in den Mai-Veranstaltungen" in Jever

Wilhelmshaven (ots) - Bei den sog. Tanz den Mai-Veranstaltungen kam es u.a. zu drei Körperverletzungsanzeigen. Am Dienstag, 01.05.2018, wurde gegen 22:20 Uhr ein 33-Jähriger nach dem Verlassen der Frieslandhalle, Am Bullhamm von einem 27-jährigen Mann verfolgt. Der 33-Jährige wurde zu Boden gebracht und im Anschluss mit Fußtritten von dem Beschuldigten traktiert.

Außerdem kam es am Nachmittag auf der Tanzveranstaltung in der Frieslandhalle zu einer Rangelei auf der Tanzfläche. Der Sicherheitsdienst versuchte daraufhin diese Auseinandersetzung zu unterbinden. Bei dem Einschreiten wurde eine 30-jährige Besucherin schwer verletzt und musste im Anschluss mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. In beiden Fällen leiteten die Beamten jeweils Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Gegen 20.45 Uhr kam es zu einer Körperverletzung "Am Wall" in Jever. Ein 14-jähriger Jugendlicher saß mit seiner Bekannten auf einer Parkbank, als drei weitere Jugendliche dazu kamen. Ein 15-jähriger Jugendlicher schlug dem späteren Opfer dann einen sogenannten "Spaßkampf" vor, was dieser aber ablehnte.

Plötzlich habe der 15-jährige Beschuldigte aus bislang unbekannten Gründen mehrfach mit der Faust gegen den Oberarm des 14-jährigen geschlagen, ihm Backpfeifen gegeben und mit Tritten traktiert. Im Anschluss habe sich die Gruppe entfernt.

Gegen einen 15-jährigen, aus Jever kommenden Jugendlichen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein, die Ermittlungen dauern an.

