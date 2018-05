POL-WHV: Pressemitteilung PK Varel vom 01.05.2018

Wilhelmshaven (ots) - Raub in Varel - Polizei sucht Zeugen

Am Montag gegen 16:00 Uhr kam es zu einem Handtaschenraub auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Varel, Neue Straße.

Insgesamt drei männliche Personen traten von hinten an das weibliche Opfer, eine 27-jährige Wilhelmshavenerin, heran, als die gerade im Begriff stand, in ihren Pkw zu steigen. Das Opfer wurde zu Boden gerissen, anschließend entrissen die Täter ihr die Handtasche und entwendeten aus dieser ein Portemonnaie mit Bargeld. Die Täter flohen nach Tatausführung fußläufig in unbekannte Richtung.

Personen, welche Hinweise zu dem Sachverhalt erbringen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Varel, unter der Telefonnummer 04451-9230, zu melden.

Einbruch in Zetel

In der Nacht auf den 01.05.2018 kam es in Zetel zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Bohlenberger Straße. Unbekannte brachen ein Fenster der Gaststätte auf und drangen in das Gebäude ein. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, steht bislang noch nicht fest.

Auch hier werden mögliche Zeuge gebeten, sich mit der Polizei Varel, unter der Telefonnummer 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

