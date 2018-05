Wilhelmshaven (ots) - +++ Verkehrsunfall +++

Am Freitag, 27.04.2018, gg. 07:30 Uhr, kam es auf der Mühlenstraße in Jever zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Fahrerin eines Renault befuhr die Mühlenstraße in Richtung Stadtmitte Jever. Aus Unachtsamkeit fuhr sie auf den vor ihr verkehrsbedingt anhaltenden Audi eines 19-jährigen Fahrers auf. Beide unfallbeteiligten Verkehrsteilnehmer sowie die sich ebenfalls im Fahrzeug befindlichen Kinder der Renault-Fahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen.

+++ Körperverletzungen - Zeugen gesucht +++

Am Dienstag, 01.05.2018, gg. 04:10 Uhr, kam es in einer Diskothek in Sande zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Ein 22-jähriger, zum Tatzeitpunkt alkoholisierter, Beschuldigter soll bei einem Gerangel mit einem 23-jährigen Mann, diesem mit dem Finger ins Auge gestochen haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Zu einer weiteren Körperverletzung kam es in derselben Diskothek am 01.05.2018, gg. 04:30 Uhr. Hier soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Gast und dem Sicherheitspersonal der Diskothek gekommen sein. Nach Angaben des zum Tatzeitpunkt alkoholisierten 20-jährigen Opfers sei er unter anderem mehrfach ins Gesicht geschlagen worden.

Am 01.05.2018, gg. 00:30 Uhr, soll es in der Anton-Günther-Straße vor dem Altenwohnheim in Jever zu einer Körperverletzung gekommen sein. Ein 23-jähriger Mann teilte den eingesetzten Beamten vor Ort mit, dass er von einer Gruppe junger Männer zunächst verbal angegangen wurde. In der Folge habe ihm einer der Männer gegen das Knie getreten. Die Gruppe habe sich dann fußläufig in Richtung Busbahnhof entfernt.

Zu den o.g. Körperverletzungsdelikten werden Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

+++ Brand eines Papiercontainers +++

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 30.04.2018 gegen 18:30 Uhr ein Papiercontainer auf dem Gelände der Oberschule im Falkenweg in Sande in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Accum war vor Ort eingesetzt und konnte den Brand zügig löschen. Es entstand Sachschaden am Papiercontainer. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Es kam aufgrund von Feierlichkeiten zum 01. Mai vereinzelt zu Ruhestörungen. Insgesamt blieb die Einsatzlage jedoch ruhig.

