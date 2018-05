POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw - Unbekannte Täter treten Außenspiegel ab

Wilhelmshaven (ots) - varel. In der Nacht von Sonntag auf Montag im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 08.00 Uhr wurde in der Jadestraße in Varel von einem geparkten PKW der Marke VW Polo der linke Außenspiegel abgetreten. Hinweise auf einen Täter konnten bisher nicht erlangt werden. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/9230 mitzuteilen.

