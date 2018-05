POL-WHV: Verkehrsunfall in Sande - Zusammenstoß zwischen Pedelec und Pkw ohne Verletzte

Wilhelmshaven (ots) -

sande. Am Sonntag, den 29.04.2018, kam es gegen 11:40 Uhr in Sande in Neu-Marienhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrerin eines Elektrofahrrades, eines sogenannten Pedelec. Der 19-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Audi befuhr die Straße "Neu-Marienhausen" in Richtung Westen. Die Fahrerin des Elektrofahrrades kam dem Pkw-Fahrer entgegen. Unter der Brücke Oldenburger Damm kollidieren beide im Frontbereich. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell