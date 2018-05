Wilhelmshaven (ots) - +++ Seitenspiegel von Pkw entwendet +++

In der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen entwendeten unbekannte Täter jeweils Teile der Seitenspiegel von zwei Pkw. In der Schillerstraße demontierten sie einen Seitenspiegel samt Gehäuse von einem Citroen. In der Mitscherlichstraße entfernten sie das Spiegelglas eines Seitenspiegels eines VW Polo. Etwaige Zeugen mögen sich unter 04421-942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven melden.

+++ Verkehrsunfall mit drei Pkw +++

Am Montag gegen 16:35 Uhr kam es an der Einmündung Werftstraße / Tom-Brok-Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei Pkw. Ein 61-jähriger Wilhelmshavener fuhr von der Werftstraße auf die Tom-Brok-Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 71-jährigen Ford Fiesta-Fahrers aus Wilhelmshaven. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des 71-Jährigen gegen einen auf der Werftstraße wartenden Pkw gedrückt. An allen beteiligten Pkw entstanden Sachschäden. Außerdem verletzte sich der Beifahrer im Ford Fiesta leicht.

+++ Verkehrsunfallflucht +++

Am Montag zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein Unbekannter beim Be- / oder Entladen vermutlich mit einem Einkaufswagen einen Smart, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Friedrich-Paffrath-Straße stand. Etwaige Zeugen mögen sich unter 04421-942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven melden.

