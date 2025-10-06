Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Krankenhaus in Bremen - Bezug nach Langwedel

Landkreis Verden & Stadt Bremen (ots)

Bei der Suche nach einer vermissten Person aus einem Krankenhaus in Bremen bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung und veröffentlicht ein Bild des Mannes.

Seit Montagmittag wird der 59-jährige Abdullah Awad von seiner Familie vermisst. Der Vermisste hatte sich gegen 06 Uhr selbst aus dem Krankenhaus Bremen-Ost entlassen und seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es ist unklar, ob er sich noch in Bremen aufhält oder zu einer Wohnanschrift in Langwedel unterwegs ist. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten.

Herr Awad

- ist ca. 170 cm groß - hat eine hagere Statur - wenige graue Haare (weniger als auf dem veröffentlichten Bild) - und trägt einen leichten Bart.

Er war zuletzt bekleidet mit:

- Jacke: dunkelrote Jacke - Schuhe: schwarze Schuhe - Hose: dunkelblaue Jogginghose

Der Vermisste benötigt Medikamente und ist möglicherweise orientierungslos. Er spricht nur wenig Deutsch und kann anderen gegenüber verbal aggressiv werden.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter 04231-8060 mit der Polizei Verden in Verbindung zu setzen.

