POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Einschleichdiebe in Oyten

Oyten. Am Dienstagmorgen kam es erneut zu einem Einschleichdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin. Gegen 7:30 Uhr klingelten zwei Männer an der Tür der 83-Jährigen, die in einem Haus an der Augsburger Straße wohnt. Sie gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und baten um Einlass, da angeblich der Wasserdruck zu prüfen war. Während ein vermeintlicher Handwerker im Haus mit der Frau sprach und sie so ablenkte, durchsuchte der Mittäter das Haus nach Wertgegenständen. Schließlich wurde er fündig, er entwendete einen kleinen Möbeltresor samt Schmuck und Bargeld, danach flüchtete er. Nachdem auch der Täter, der die Seniorin abgelenkt hatte, ebenfalls verschwunden war, bemerkte die Geschädigte die Tat und erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun nach Zeugen sucht, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Augsburger Straße wahrgenommen haben. Einer der beiden Täter soll etwa 185 cm groß gewesen sein und kurze blonde Haare gehabt haben. Er soll zudem akzentfrei Hochdeutsch gesprochen haben. Eine Beschreibung des zweiten Täters liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeistation Oyten unter Telefon 04207/1285 sowie das Polizeikommissariat Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen. Derzeit registriert die Polizeiinspektion Verden/Osterholz im gesamten Zuständigkeitsgebiet eine Häufung derartiger Trickdiebstähle. Um es den Tätern möglichst schwer zu machen, bitten die Beamten die Hausbewohner sowie deren Nachbarn und Angehörigen erneut dringend um die Einhaltung einiger Tipps:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden ins Haus - Tür einfach schließen, auch wenn es unhöflich erscheint! - Lassen Sie nur jene Handwerker ins Haus, die sie selbst bestellt haben oder die durch die Hausverwaltung angekündigt wurden. - Im Zweifel holen Sie Nachbarn hinzu. - Wichtig: Achten Sie auf Ihre älteren Nachbarn und Angehörigen, sensibilisieren Sie sie für derartige üblen Maschen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Renitenter Ladendieb

Osterholz-Scharmbeck. Ein ertappter Ladendieb zeigte sich am Dienstag kurz nach 19 Uhr renitent gegenüber den Mitarbeitern des Marktes an der Bahnhofstraße. Der junge Mann hatte sich Waren eingesteckt und wollte den Laden verlassen, ohne zu zahlen. Als er am Ausgang des Marktes angesprochen wurde, schlug er auf zwei Marktangestellte ein, die dadurch leichte Verletzungen erlitten. Schließlich gelang dem Ladendieb zunächst die Flucht. Die alarmierte Polizei fahndete daraufhin im Stadtgebiet nach dem Täter, der letztlich unweit des Marktes ergriffen werden konnte. Der junge Mann muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Seniorin bestohlen

Schwanewede. Am Dienstagvormittag wurde in einem Verbrauchermarkt an der Blumenthaler Straße eine 78-jährige Frau bestohlen. Ein unbekannter Täter nutzte die für ihn günstige Gelegenheit und griff in die Einkaufstasche, die im Einkaufswagen abgelegt war. Er erbeutete die Geldbörse samt Inhalt, darunter Bargeld, EC-Karten und Führerschein und Fahrzeugschein. Hinweise zum Täter liegen der Polizei nicht vor. Die Beamten raten dringend dazu, Wertsachen nicht im Einkaufswagen abzulegen. Geldbörsen gehören in verschlossene Innentaschen eng an den Körper.

Scheibe zerstört

Lilienthal. Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Donnerstag eine Scheibe des Jugendzentrums an der Klosterstraße zerstört. Am Tatort wurde eine kleine Stahlkugel gefunden, die vermutlich mit einer Zwille oder einem ähnlichen Gegenstand verschossen wurde. Die Polizeistation Lilienthal hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Mögliche Zeugen, die am Donnerstagnachmittag zwischen 12 und 18 Uhr verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04298/92000 zu melden.

