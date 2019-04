Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 76-jähriger Vermisster tot aufgefunden

Dörverden/Langwedel (ots)

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, konnte der seit dem 22.04.2019 vermisste 76-jährige Selim S. aus Dörverden in der vergangenen Woche nicht aufgefunden werden (wir berichteten).

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine männliche leblose Person am Ufer des Weserwehr in Intschede durch Rettungskräfte aus dem Wasser geborgen. Die Beamten der Polizei Verden identifizierten den Mann zweifelsfrei als den vermissten Selim S.

Die Ermittlungen zu den Umständen seines Todes wurden durch die Beamten der Polizei Verden aufgenommen und dauern derzeit an.

Die Vermisstenmeldung vom 26.04.2019 mit dem Foto des Mannes zur Öffentlichkeitsfahndung wurde aus dem Presseportal entfernt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell