Zollfahndungsamt Hamburg

ZOLL-HH: Schlag gegen Dopingmittelhändler

Hamburg /Kiel (ots)

- fast 500 Ampullen, mehr als 3200 Tabletten unterschiedlicher Dopingmittel - 14.000,- EUR Bargeld in szenetypischer Stückelung in einem Bankschließfach - weiter 100 Gramm Kokain, 25 Gramm Amphetamin und 10 Gramm Marihuana sichergestellt

Nach mehrmonatigen Ermittlungen wegen des Verdachts des Handel Treibens mit Dopingmitteln durchsuchten Beamte des Zollfahndungsamtes Hamburg, Dienstsitz Kiel, am 20. Februar 2019 die Hamburger Wohnung eines 44 jährigen Deutschen, der auch die polnische Staatsbürgerschaft besitzt. Neben diversen schriftlichen Unterlagen, die die unerlaubte Einfuhr und das gewerbsmäßige Handel Treiben mit Dopingmitteln belegen, konnten insgesamt fast 500 Ampullen und mehr als 3200 Tabletten unterschiedlicher Dopingmittel sichergestellt werden. Weiterhin konnten mehr als 14.000,- EUR Bargeld in szenetypischer Stückelung in einem Bankschließfach aufgefunden werden. Zudem konnten bei der Durchsuchung noch 100 Gramm Kokain, 25 Gramm Amphetamin und 10 Gramm Marihuana und verkaufsfertig verpackte Betäubungsmittel sichergestellt werden.

Die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg dauern an.

