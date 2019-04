POL-VER: Besitzer gestohlener Fahrräder gesucht + Brand in Wohn- und Geschäftshaus + Hochwertiger Pkw gestohlen

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Besitzer gestohlener Fahrräder gesucht + Brand in Wohn- und Geschäftshaus + Hochwertiger Pkw gestohlen

Landkreise Verden und Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Besitzer gestohlener Fahrräder gesucht

Achim. Bereits am vergangenen Dienstag, 09.04.2019, haben Beamte der Polizei Achim zwei Fahrräder sichergestellt, die ein 32-jähriger Mann im Achimer Stadtgebiet gestohlen hat. Trotz der bisherigen Ermittlungen konnten die Räder von den Beamten keinem Diebstahl zugeordnet und die Besitzer damit ausfindig gemacht werden. Der Mann hatte die Taten selbst zur Anzeige gebracht und angegeben, dass die Räder bereits im März gestohlen worden seien. Eins der Räder sei am Achimer Krankenhaus gestohlen worden, der zweite Ort ist nicht genauer bekannt. Die Besitzer der Räder und mögliche Zeugen der Diebstähle werden gebeten, sich unter 04202/9960 mit der Polizei in Achim in Verbindung zu setzen. Mit einem Eigentumsnachweis können die Räder wieder an die tatsächlichen Besitzer ausgehändigt werden.

Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Fischerhude. Am Dienstagmorgen kam es zu einem Brand in einer Wohnung über einer Bankfiliale in der Landstraße, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Ein 39-jähriger Mann entdeckte den Brand und verletzte sich bei der Information der im Haus aufhaltenden Personen leicht. Mehrere Personen konnten eigenständig die Bankfiliale verlassen. Die hinzugerufenen Feuerwehrkräfte retteten die 57-jährige, leicht verletzte Bewohnerin der Wohnung im Obergeschoss des Hauses mit einer Leiter. Beide Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Achim hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Der Brand war vermutlich in der Küche der Wohnung im Bereich des Herdes ausgebrochen. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Der Schaden dort sowie in der darunter liegenden Bankfiliale beträgt mehrere zehntausend Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Hochwertiger Pkw gestohlen

Ritterhude. In den frühen Morgenstunden vom Dienstag stahlen unbekannte Personen einen weißen Audi Q5, der in der Auffahrt eines Einfamilienhauses abgestellt war. Die Diebe gelangten auf bislang unbekannte Weise an den Pkw, sodass sie mit der hochwertigen Beute flüchten konnten. Der entstandene Schaden beträgt etwa 30.000EUR Euro. Die Fahndung der Polizei hat bisher nicht zum Auffinden des Pkw oder der Täter geführt. Zeugen, die in der Nacht oder auch im Vorfeld der Tat verdächtige Umstände oder Personen bemerkt haben, werden gebeten, ihre Hinweise an die Ermittler in Verden unter 04231/8060 weiterzugeben.

