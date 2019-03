Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Verden Fahren unter Alkoholeinfluss in Verden

Einsatzbereich der Polizei Verden (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Verden Am Freitag Vormittag führte ein 43-Jähriger zum wiederholten Mal einen PKW im Stadtgebiet Verden, obwohl er sich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befindet. Nachdem er seinen PKW zunächst beschleunigte, nachdem er den Streifenwagen gesehen hatte, hielt er schließlich doch eigenständig an und unterzog sich der Verkehrskontrolle.

Fahren unter Alkoholeinfluss in Verden Am Freitag Abend wurde bei einem 38 Jahre alten Fahrer eines Kleintransporters im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass dieser unter erheblichem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt, sowie sein Führerschein einbehalten.

