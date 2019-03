Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Verkehrsunfallflucht auf der A27

Einsatzbereich der Autobahnpolizei Langwedel (ots)

Verkehrsunfallflucht auf der A27 In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein unbekannter Fahrzeugführer zu Beginn der derzeitigen Baustelle auf der BAB 27 bei Verden in Fahrtrichtung Cuxhaven einen Verkehrsunfall verursacht und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Verursacher, der vermutlich mit einem beladenen Autotransporter unterwegs war, ist im Verschwenkungsbereich nach links in den abgesperrten Bereich geraten und hat dabei mehrere Warnbaken umgefahren. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter der Telefonnummer 04232/ 945990 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell