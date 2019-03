Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brennende Altpapiertonne in Schwanewede Verkehrsunfall in Osterholz-Scharmbeck

Einsatzbereich Polizei Osterholz (ots)

Brennende Altpapiertonne in Schwanewede. Am Samstagmorgen wurde der Feuerwehrleitstelle gegen 02:30h eine brennende Altpapiertonne in der Straße "Am Markt" in Schwanewede mitgeteilt. Die Papiertonne brennt noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr nieder, ein Gebäude- oder Personenschaden entstand nicht. Die Löscharbeiten erfolgten durch die Feuerwehr Schwanewede. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich lediglich auf ca. 100 Euro.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Osterholz-Scharmbeck. Am Freitag fuhr gegen 15:00h eine 19jährige Osterholzerin mit ihrem Pkw Nissan Micra an der Ampelanlage "Am Pumpelberg" bei umgesprungenem Grünlicht sofort an, bemerkte dabei aber zu spät, dass die beiden vor ihr an der Ampelanlage stehenden Pkw noch nicht angefahren waren. Die 19jährige prallte zunächst in den VW Golf eines 59jährigen Osterholzers, der wiederum auf den Pkw Mercedes C-Klasse eines 53jährigen Osterholzers geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 5000,- Euro, die Insassen bleiben unverletzt.

