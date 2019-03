Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugin gesucht - Täter war bei Überfall nicht unbeobachtet

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Am Montagnachmittag hatte ein unbekannter Täter eine Kassiererin eines Verbrauchermarktes in der Loger Straße zur Seite gedrängt und in die Kasse gegriffen, um anschließend mit mehreren hundert Euro zu flüchten (wir berichteten). Unmittelbar vor dem Täter hatte eine etwa 50-jährige Kundin ihren Einkauf bezahlt und anschließend noch im Laden ihren Einkauf überprüft. Nach der Tat kam sie der Kassiererin zu Hilfe und verließ den Laden, nachdem alle Kunden dazu aufgefordert worden waren. Die Polizei Osterholz sucht nun nach der Frau mit schulterlangen, gelockten Haaren in braun und grau, mit normaler bis kräftiger Statur, die einen blauen Mantel trug. Die Beamten nehmen die Meldung der Zeugin selbst oder Hinweise auf die Frau unter 04791/3070 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell