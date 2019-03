Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Autodiebstahl scheitert + Mit Drogen im Verkehr unterwegs + Baum bremst Fahrt + Autobrand war keiner

POL-VER (ots)

LANDKREIS VERDEN Autodiebstahl scheitert Achim In der Nacht von Montag auf Dienstag wollten unbekannte Täter einen Transporter vom Gelände eines Autohandels in der Straße AM Hühnerkamp stehlen. Sie öffnete dazu auf bislang unbekannte Art das Türschloss. Anschließend starteten sie den Motor des Transporters und parkten aus. Dabei arretierte das Lenkradschloss. Die Versuche das Schloss zu entriegeln verliefen im Sande und die Diebe zogen ohne Transporter von dannen. Mit Drogen im Verkehr unterwegs Verden Am Dienstag gegen 10 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen 28-jährigen Verdener. Dieser war mit einem Pkw am Holzmarkt unterwegs. Die Beamten erkannten bei dem Fahrzeuglenker Anhaltspunkte, die darauf hindeuteten, dass er Drogen konsumiert haben könnte. Ein vor Ort durchgeführte Schnelltet bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde dann im Verdener Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Baum bremst Fahrt Achim Eine 18-jährige Frau aus Langwedel befuhr am Dienstagnachmittag die Kreisstraße Richtung Badenermoor. In einer Linkskurve kam sie aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr einen Leitpfosten und kam an einem Baum im Straßengraben zum Stehen. Durch die Kollision wurde die Fahrzeuglenkerin leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von 6000 Euro. LANDKREIS OSTERHOLZ Autobrand war keiner Lilienthal - Osterholz-Scharmbeck Ein stark qualmendes Auto löste einen Feuerwehreinsatz in der Klosterstraße aus. Am Dienstagmorgen meldete ein 61-jähriger Mann diesen Umstand der Feuerwehr. Diese entsandte daraufhin Fahrzeuge, um den vermeintlichen Brand zu löschen. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass das Auto erhebliche Menge an Kühlmittel verloren hatte und deshalb der Motor qualmte. Da kein Feuer zu löschen war konnte auch die die Feuerwehr ohne einzuschreiten wieder abziehen. Eine gleichartige Situation ereignete sich dann nochmals in Osterholz-Scharmbeck. Als ein 50-jähriger Mann am Dienstag gegen 14:40 Uhr von der Schwaneweder Straße auf die B74 auffahren wollte, platze dem Mann der Motor seines Autos. Das Motorenöl tropfte auf den Krümmer und fing an zu dampfen. Auch hier gab es kein Feuer, aber die herbeigerufene Feuerwehr griff trotzdem ein und streute das auf der Straße befindliche Öl ab.

