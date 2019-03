Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unter Alkohol am Steuer + Pkw entwendet - Zeugenaufruf + Pkw-Scheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Unter Alkohol am Steuer

Oyten. Am Samstagmorgen erhielt die Polizei Achim von einem Zeugen einen Hinweis auf eine Fahrerin eines Nissan, die unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Während der Kontrolle der 45-jährigen Fahrerin des Nissan in der Dohmstraße, bestätigte sich der Verdacht. Bei einem Test am Alkomaten ergab sich ein Wert von 1,87 Promille Alkohol in der Atemluft. Der genaue Wert wird durch Auswertung der später genommenen Blutprobe ermittelt. Gegen die 45-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und ihr Führerschein durch die Beamten einbehalten.

Pkw-Scheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Achim. Zwischen und Freitagabend und Samstagmorgen haben unbekannte Täter die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite eines weißen VW Caddy eingeschlagen und mehrere Werkzeuggeräte aus dem Innenraum gestohlen. Der Pkw war in dieser Zeit auf dem Gästeparkplatz eines Gasthauses in der Verdener Straße, Ecke Holzbaden abgestellt. Die Polizei Achim sucht nun nach den unbekannten Dieben. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Umstände in der Umgebung gebeten. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Pkw entwendet - Zeugenaufruf

Ritterhude. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter einen grauen VW Golf Kombi aus der Straße "Hüderbeek" gestohlen. Unbekannte Diebe fanden den Pkw in einer Parkbucht neben der Fahrbahn und entwendeten ihn möglicherweise mit einem Original-Schlüssel. Der Sachschaden beträgt etwa 6.000EUR. Die Polizei Osterholz sucht nun nach den unbekannten Personen. Hinweise auf verdächtige Umstände oder ortsfremde Personen in der Umgebung nehmen die Beamten unter 04791/3070 entgegen.

