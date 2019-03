Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 09.03.19

Bereich PI Verden

Randalierer in Dörverden

Dörverden. Ein 44jähriger, der am Freitag Abend bereits bei einer Schlägerei in Dörverden-Westen aggressiv aufgetreten war, randalierte gegen Mitternacht in Dörverden, indem einige Scheiben einer Spielhalle und eines Imbiss-Restaurants in der Großen Straße einschlug. Bei Eintreffen der Polizei zeigte sich der Mann unkooperativ und verletzte sich selbst mit einem Messer. Unter Einsatz von Pfefferspray konnte der Dörverdener durch die Polizeibeamten festgesetzt und den Rettungskräften übergeben werden, um ihn der nötigen ärztlichen Versorgung zuzuführen.

Bereich PK Achim

Unbekannte Fahrraddiebe in Achimer Gymnasium

Achim. Am Freitag, dem 08.März, kam es in dem Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr in einem Fahrradkeller des Cato Bontjes Van-Beek Gymnasiums zu Sachbeschädigungen an Fahrrädern und Diebstählen von Fahrradteilen. In einem Fall wurde ein Fahrrad, bis auf den angeschlossenen Vorderreifen, komplett entwendet, wodurch Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Mögliche Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise der Polizei in Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 mitzuteilen.

Bereich ESD-BAB Langwedel keine relevanten Meldungen

Bereich PK Osterholz keine relevanten Meldungen

