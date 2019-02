Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: B215 für eineinhalb Stunden gesperrt

Dörverden (ots)

Am Dienstagnachmittag ist ein 58-jähriger Fahrer eines Renault aufgrund eines möglichen Schwächeanfalls von der B215 in Fahrtrichtung Dörverden in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Ford Transit eines 47-jährigen Fahrers zusammengestoßen. Der Fahrer des Ford Transit konnte noch leicht ausweichen, den frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge jedoch nicht mehr verhindern. Beide Fahrer wurden schwerverletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und die Feuerwehr unter anderem zum Abstreuen der Fahrbahn ausrücken. Der Gesamtschaden wird auf etwa 14.000EUR geschätzt. Durch den Unfall war die B215 in beide Fahrtrichtungen blockiert und musste über Wahnebergen umgeleitet werden. Die Vollsperrung konnte erst nach etwa eineinhalb Stunden aufgehoben werden.

