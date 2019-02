Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mann nach Unfall auf der A1 im Führerhaus eingeklemmt

A1/Oyten (ots)

Am Montagabend staute sich der Verkehr auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg aufgrund drei vorangegangener Unfälle bis in der Bereich Oyten zurück. Am Stauende bremsten ein 44-jähriger Fahrer eines Gefahrgutzuges und ein 55-jähriger Fahrer eines Transporters ihre Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen bis zum Stillstand ab. Ein hinter ihnen fahrender 64-Jähriger in einem Sattelzug, konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Transporter auf, der in der Folge auf den Gefahrgutzug aufgeschoben wurde. Der Fahrer des Transporters wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wurde er schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrer der beiden anderen beteiligten Fahrzeuge wurden ebenfalls zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aus dem Gefahrgutzug sind glücklicherweise keine Stoffe ausgelaufen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 72.500EUR geschätzt. Die Ursache des Unfalles ist derzeit nicht klar. Nach ersten Erkenntnissen hat der 64-jährige Verursacher des Unfalles jedoch eine Vollbremsung eingeleitet, bevor es zu dem Aufprall kam. Die A1 in Fahrtrichtung Oyten musste für die Dauer der Fahrzeugbergungen und Unfallaufnahme zwischen 18:45 Uhr und 02:20 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde ab Oyten von der A1 abgeleitet. Die Verkehrsteilnehmer aus dem Stau an der Unfallstelle wurden einspurig an dem Geschehen vorbeigeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell