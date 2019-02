Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn durch Pkw-Fahrer unbeachtet

A27/Langwedel (ots)

Der Landkreis Verden führte am Sonntag zwischen 9 und 14 Uhr gemeinsam mit Beamten der Autobahnpolizei Langwedel eine Geschwindigkeitsmessung auf der A27 in Fahrtrichtung Hannover kurz hinter dem Parkplatz "Badener Holz" durch. Die Messanlage des Landkreises Verden wurde dabei auf einer Brücke aufgebaut und einige Verkehrsteilnehmer durch Beamte der Autobahnpolizei Langwedel angehalten, um sie über die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens aufzuklären. Innerhalb dieser fünf Stunden wurden insgesamt 260 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Eine Fahranfängerin überschritt die zugelassenen 100km/h in dem Bereich um ganze 84km/h. Auf sie kommt nun ein Fahrverbot zu. Bevor sie wieder selbst am Steuer sitzen darf, kommen weitere Maßnahmen auf sie zu. Die Gesamtzahl der Verstöße zeigt, dass eine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer über die vorliegende Geschwindigkeitsbegrenzung dringend erforderlich war. Überhöhte Geschwindigkeit birgt auch bei frühlingshaftem Wetter ein hohes Unfallrisiko, da die Verkehrsteilnehmer auf Gefahrenstellen auch bei trockener Fahrbahn häufig nicht mehr rechtzeitig reagieren können.

