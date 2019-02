Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Verden/Achim (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu zwei Diebstählen von Zigaretten und Bargeld aus aufgestellten Automaten in Achim-Baden und in Verden-Dauelsen. Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr wurde durch einen Passanten festgestellt, dass ein Automat in der Straße zum Thingplatz in Verden aufgebrochen und Zigaretten und eingenommenes Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen wurden. Nach Aufschneiden und Aufhebeln der Verkleidung, nahmen die Täter die Beute an sich und konnten unerkannt flüchten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde zudem ein Zigarettenautomat im Rampenweg in Achim mitsamt Fundament ausgegraben und gestohlen. Im weiteren Verlauf des Vormittags wurde bekannt, dass ein Anhänger in dem naheliegenden Weg "Holzbaden" abgestellt war und darauf ein aufgeschnittener Zigarettenautomat lagerte. Hierbei dürfte es um den gesuchten Automaten handeln. Anhänger und Kennzeichen wurden außerdem zuvor in Bremen gestohlen. Die Täter sind anschließend unerkannt geflüchtet. In beiden Fällen wird nun wegen schweren Diebstahls ermittelt. Ob für beide Taten dieselben Täter verantwortlich sind, ist neben der Auswertung der gesicherten Spuren Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Insgesamt ist ein Sachschaden von etwa 6.000EUR entstanden. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe der Tatorte beobachten konnten, werden gebeten, sich unter 04231/8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

