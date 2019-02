Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Sachbeschädigungen Schoofmoor+Einbruch in ein Einfamilienhaus

Lilienthal (ots)

Sachbeschädigungen Schoofmoor

Im Bereich des Schulzentrums "Schoofmoor" bzw. der angrenzenden Sport-und Schwimmhalle kam es in den letzten Nächten vermehrt zu Sachbeschädigungen. So wurde mehrfach Graffiti festgestellt, in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Fensterscheibe des Vereinshauses des TV Falkenberg eingeworfen und am Samstagabend wurde der Polizei gegen 22:30 Uhr eine größere Gruppe junger Männer mit schwarzen Kapuzenjacken gemeldet, welche dort Gullydeckel aushoben und den Zaun des Schwimmbades beschädigten. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Personen, welche alle etwa 18 Jahre alt sein könnten, nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei hält den Bereich weiterhin im Auge und bittet aber auch um Hinweise aus der Bevölkerung an die Polizeistation Lilienthal unter 04298/92000.

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Samstag in der Zeit von 15:30 Uhr bis Mitternacht drangen bislang unbekannte Täter nach Aufhebeln des Schlafzimmerfensters in ein Einfamilienhaus im Heideweg ein. Im Haus wurden div. Räumlichkeiten durchsucht und dort aufgefundener Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden (Einbruchsschaden und Wert des Diebesgutes) wird auf einen höheren fünfstelligen Betrag geschätzt, die ersten Ermittlungen wurden durch die sogenannte Spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz übernommen. Hinweisgeber, welche im o.a. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizeistation Lilienthal unter 04298/92000 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell